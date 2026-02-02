Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer: Am Dienstag soll er vorgestellt werden

Nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist offenbar einen Nachfolger gefunden. Die Spur führt zu einem ehemaligen Hannover-Coach. Es ist die letzte Chance.

Der FC Erzgebirge Aue hat offenbar nur zwei Tage nach der Entlassung von Jens Härtel einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist am Montag in einer Pressemitteilung erklärte, werde der neue sportlich Verantwortliche am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Erzgebirgsstadion vorgestellt. Einen Namen hat...