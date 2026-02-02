MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer wird künftig als Trainer auf dieser Bank im Erzgebirgsstadion sitzen?
Wer wird künftig als Trainer auf dieser Bank im Erzgebirgsstadion sitzen? Bild: IMAGO/Markus Endberg
Wer wird künftig als Trainer auf dieser Bank im Erzgebirgsstadion sitzen?
Wer wird künftig als Trainer auf dieser Bank im Erzgebirgsstadion sitzen? Bild: IMAGO/Markus Endberg
FC Erzgebirge Aue
Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer: Am Dienstag soll er vorgestellt werden
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist offenbar einen Nachfolger gefunden. Die Spur führt zu einem ehemaligen Hannover-Coach. Es ist die letzte Chance.

Der FC Erzgebirge Aue hat offenbar nur zwei Tage nach der Entlassung von Jens Härtel einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist am Montag in einer Pressemitteilung erklärte, werde der neue sportlich Verantwortliche am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Erzgebirgsstadion vorgestellt. Einen Namen hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
3 min.
Erzgebirge Aue leiht Zweitligaprofi aus – ein Offensivspieler fällt verletzungsbedingt aus
Vincent Ocansey.
Der Fußball-Drittligist hat einen Angreifer verpflichtet. Zuvor waren die Veilchen auch an einem Dynamo-Profi dran. Unterdessen muss die Härtel-Elf auf einen Offensivspieler verzichten.
Paul Steinbach
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
31.01.2026
3 min.
Nach nächster Pleite: Erzgebirge Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel
Jens Härtel ist nicht mehr Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Der Traditionsclub aus dem Lößnitztal steckt tief im Abstiegskampf fest. Um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern, hat sich der Fußball-Drittligist für einen Trainerwechsel entschieden.
Paul Steinbach
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
Mehr Artikel