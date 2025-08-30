Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Julian Günther-Schmidt (links) hat eine bittere Rückkehr an den Ludwigspark erlebt.
Julian Günther-Schmidt (links) hat eine bittere Rückkehr an den Ludwigspark erlebt. Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Die Stimmen zur Aue-Pleite in Saarbrücken: „Wenn du so auftrittst, wird es schwer“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Erzgebirge hat vor der Länderspielpause eine Klatsche kassiert. Beim 1. FC Saarbrücken gab es eine 1:4-Niederlage. Die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue, gegenüber „Magenta-Sport“: „Wir haben uns selbst geschlagen. Nach unseren eigenen Ballverlusten haben wir heute vier Gegentore kassiert. Unser Ballbesitzspiel war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten Mühe, ins letzte Drittel zu kommen und hatten schon damit gerechnet, dass...
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Ein Doppelschlag binnen 84 Sekunden und zwei späte Treffer: Erzgebirge Aue geht in Saarbrücken unter
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Luan Simnica (in weiß), ist in Saarbrücken mächtig gestolpert. Am Ende gibt es eine Klatsche.
Der FC Erzgebirge bleibt in der Fremde weiter sieg- und punktlos. Beim 1. FC Saarbrücken gab es eine 1:4-Pleite.
Paul Steinbach
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
28.08.2025
4 min.
Lässt Aue-Profi Günther-Schmidt seinen Knoten gegen den Ex-Club platzen?
Julian Günther-Schmidt trifft am Wochenende auf seinen alten Arbeitgeber.
Der FC Erzgebirge gastiert am Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Dort gab es bereits seit einigen Jahren nichts mehr zu holen.
Paul Steinbach
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel