Die Stimmen zur Aue-Pleite in Saarbrücken: „Wenn du so auftrittst, wird es schwer“

Der FC Erzgebirge hat vor der Länderspielpause eine Klatsche kassiert. Beim 1. FC Saarbrücken gab es eine 1:4-Niederlage. Die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue, gegenüber „Magenta-Sport“: „Wir haben uns selbst geschlagen. Nach unseren eigenen Ballverlusten haben wir heute vier Gegentore kassiert. Unser Ballbesitzspiel war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten Mühe, ins letzte Drittel zu kommen und hatten schon damit gerechnet, dass...