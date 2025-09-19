Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Etwa 1000 Auswärtsfans drückten dem FC Erzgebirge Aue die Daumen.
Etwa 1000 Auswärtsfans drückten dem FC Erzgebirge Aue die Daumen. Bild: IMAGO/Steffen Beyer
FC Erzgebirge Aue
Energie Cottbus gegen Erzgebirge Aue: So bewertet die Polizei das Ostderby – Überfall auf Autobahnparkplatz
Von Thomas Kaufmann, DPA
Der Deutsche Fußballbund hatte die Drittliga-Begegnung am Mittwochabend (Endstand: 2:1 für die Hausherren) als Risikospiel eingestuft. So lief das Geschehen abseits des Spielfelds. Zu einem Zwischenfall kam es bei der Rückreise.

13.278 Zuschauer, darunter etwa 1000 Auswärtsfans, haben am Mittwochabend das Drittliga-Ostderby zwischen dem FC Energie Cottbus und dem FC Erzgebirge Aue verfolgt. Vom Deutschen Fußball-Bund wurde die Partie im Vorfeld als Risikospiel bewertet. Doch wie viel Arbeit hatte die Polizei?
