Drei Sonntags- und zwei Freitagsspiele haben die Veilchen-Kicker um Tristan Zobel zugesprochen bekommen.
Drei Sonntags- und zwei Freitagsspiele haben die Veilchen-Kicker um Tristan Zobel zugesprochen bekommen. Bild: PICTURE POINT/S. Sonntag
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: DFB terminiert Spieltage 10 bis 16
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zwei Freitagabend- und drei Sonntagsspiele hat der Drittligist von Trainer Jens Härtel vor der Brust. Welche Spieltermine nun feststehen.

Der Deutsche Fußballbund hat am Donnerstagmittag die Termine für die Spieltage 10 bis 16 in der 3. Liga bekanntgegeben. Damit haben auch die Fans des FC Erzgebirge Aue Planungssicherheit, auch wenn der gewohnte Spieltermin am Samstagnachmittag nur zweimal bevorsteht.
