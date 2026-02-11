MENÜ
Gelingt dem FC Erzgebirge Aue unter Neu-Trainer Christoph Dabrowski in Köln der erste Sieg?
Gelingt dem FC Erzgebirge Aue unter Neu-Trainer Christoph Dabrowski in Köln der erste Sieg?
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue gastiert bei Viktoria Köln: „Das würde ich mir für Freitag wünschen“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Noch nie hat der Fußball-Drittligist im Sportpark Höhenberg gewonnen. Kann Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski diese Serie brechen? Das sind die Ansatzpunkte vor dem Auswärtsspiel in Köln.

Nach drei Niederlagen zum Rückrundenauftakt ist der FC Erzgebirge Aue am vergangenen Wochenende immerhin zu einem Unentschieden gekommen. Doch wann gelingt dem Fußball-Drittligisten der erste Sieg des Kalenderjahres 2026? Die nächste Chance bietet sich bereits am Freitagabend. Gibt es dann im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln den langersehnten...
Mehr Artikel