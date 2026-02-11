Erzgebirge Aue gastiert bei Viktoria Köln: „Das würde ich mir für Freitag wünschen“

Noch nie hat der Fußball-Drittligist im Sportpark Höhenberg gewonnen. Kann Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski diese Serie brechen? Das sind die Ansatzpunkte vor dem Auswärtsspiel in Köln.

Nach drei Niederlagen zum Rückrundenauftakt ist der FC Erzgebirge Aue am vergangenen Wochenende immerhin zu einem Unentschieden gekommen. Doch wann gelingt dem Fußball-Drittligisten der erste Sieg des Kalenderjahres 2026? Die nächste Chance bietet sich bereits am Freitagabend. Gibt es dann im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln den langersehnten... Nach drei Niederlagen zum Rückrundenauftakt ist der FC Erzgebirge Aue am vergangenen Wochenende immerhin zu einem Unentschieden gekommen. Doch wann gelingt dem Fußball-Drittligisten der erste Sieg des Kalenderjahres 2026? Die nächste Chance bietet sich bereits am Freitagabend. Gibt es dann im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln den langersehnten...