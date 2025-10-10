Erzgebirge Aue gastiert im Sachsenpokal bei Panitzsch/Borsdorf – neun Spieler fehlen dem FCE

Der FC Erzgebirge steht vor einer Pflichtaufgabe. Für einige zuletzt verletzte Spieler kommt die Partie zu früh.

Aue. Am Samstag ist der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue in der dritten Runde des Sachsenpokals gefordert – und das auswärts beim SV Panitzsch/Borsdorf 1920. Der Platz des Landesklassenvertreters liegt nur 3,1 Kilometer entfernt von dem Sport- und Freizeitzentrum an der Kriekauer Straße. Dort nämlich war der FC Erzgebirge vor fünf Wochen in der zweiten Pokalrunde zu Gast und feierte einen souveränen 5:0-Sieg bei der SG Taucha. Nun also geht es für die Veilchen erneut an den Leipziger Stadtrand.

Beim Tauchaer Ortsnachbarn hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel klare Ziele: Ähnlich souverän wie in der zurückliegenden Runde soll das Team in Borsdorf agieren und damit locker ins Achtelfinale einziehen. Bei dem Vorhaben muss der Trainer aber auf insgesamt neun Spieler verzichten. Neben den beiden Langzeitverletzten Can Özkan und Maxim Burghardt fallen Jonah Fabisch (auf Länderspielreise), Ryan Malone (Einblutung in der Wade), Anthony Barylla und Jamilu Collins (jeweils Muskelfaserriss) aus. Für Marcel Bär, Max Uhlig und Moritz Seiffert (alle im Aufbautraining) kommt ein Einsatz nicht infrage. Dennoch will der FCE seiner Favoritenrolle gerecht werden.