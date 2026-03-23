Erzgebirge Aue hadert mit Schiri und Chancen: „Man muss aufpassen, was man von sich gibt“

Christoph Dabrowski rang nach der 1:2-Niederlage in Mannheim um Fassung. Neben Schiedsrichterentscheidungen ärgerte den Trainer die eigene Chancenverwertung. Der erste Sieg 2026 war möglich gewesen.

Bitter enttäuscht und extrem frustriert stand Christoph Dabrowski vor den Fernsehkameras und ließ seinen Emotionen nach einer ganz bitteren Niederlage im „Magenta-Sport“-Interview freien Lauf. „Ich habe den Schiedsrichter gefragt, wie alt er ist und ob er berechtigt ist, schon ein Drittligaspiel zu pfeifen. Darauf habe ich keine Antwort...