Frust bei Erzgebirge Aue über Skandal-Tor: „Das sehe ich von 80 Metern!“

Ein hochumstrittener Treffer in der Schlussminute sorgt für die nächste bittere Pleite des FC Erzgebirge. Trainer Dabrowski und Torschütze Stefaniak reagieren fassungslos – und finden deutliche Worte.

Terence Boyd marschiert in der Schlussminute in den Strafraum und knallt den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor. Martin Männel lenkt den Hammer mit einem starken Reflex an die Latte – von dort springt der Ball auf die Torlinie. Während Ryan Malone das Leder aus der Gefahrenzone schlägt, feiert Männel bereits ausgiebig seine Rettungstat. Doch...