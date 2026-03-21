Frust bei Erzgebirge Aue über Skandal-Tor: „Das sehe ich von 80 Metern!“

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Aufregung nach dem Spiel um Schiedsrichter Timon Schulz und seine Assistenten. Trainer Christoph Dabrowski beschwert sich ob des umstrittenen Mannheimer Siegtreffers.
Aufregung nach dem Spiel um Schiedsrichter Timon Schulz und seine Assistenten. Trainer Christoph Dabrowski beschwert sich ob des umstrittenen Mannheimer Siegtreffers. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat (Mi.) beschwert sich beim Linienrichter (r.), der Schiedsrichter Timon Schultz (l.) das Signal gegeben hatte, der Ball sei hinter der Linie gewesen.
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat (Mi.) beschwert sich beim Linienrichter (r.), der Schiedsrichter Timon Schultz (l.) das Signal gegeben hatte, der Ball sei hinter der Linie gewesen. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Aufregung bei Pascal Fallmann (l.), Martin Männel und Marvin Stefaniak (r.).
Aufregung bei Pascal Fallmann (l.), Martin Männel und Marvin Stefaniak (r.). Foto: S. Sonntag/Picture Point
Aufregung nach dem Spiel um Schiedsrichter Timon Schulz und seine Assistenten. Trainer Christoph Dabrowski beschwert sich ob des umstrittenen Mannheimer Siegtreffers.
Aufregung nach dem Spiel um Schiedsrichter Timon Schulz und seine Assistenten. Trainer Christoph Dabrowski beschwert sich ob des umstrittenen Mannheimer Siegtreffers. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat (Mi.) beschwert sich beim Linienrichter (r.), der Schiedsrichter Timon Schultz (l.) das Signal gegeben hatte, der Ball sei hinter der Linie gewesen.
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat (Mi.) beschwert sich beim Linienrichter (r.), der Schiedsrichter Timon Schultz (l.) das Signal gegeben hatte, der Ball sei hinter der Linie gewesen. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Aufregung bei Pascal Fallmann (l.), Martin Männel und Marvin Stefaniak (r.).
Aufregung bei Pascal Fallmann (l.), Martin Männel und Marvin Stefaniak (r.). Foto: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Frust bei Erzgebirge Aue über Skandal-Tor: „Das sehe ich von 80 Metern!“
Redakteur
Von Paul Steinbach
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Ein hochumstrittener Treffer in der Schlussminute sorgt für die nächste bittere Pleite des FC Erzgebirge. Trainer Dabrowski und Torschütze Stefaniak reagieren fassungslos – und finden deutliche Worte.

Terence Boyd marschiert in der Schlussminute in den Strafraum und knallt den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor. Martin Männel lenkt den Hammer mit einem starken Reflex an die Latte – von dort springt der Ball auf die Torlinie. Während Ryan Malone das Leder aus der Gefahrenzone schlägt, feiert Männel bereits ausgiebig seine Rettungstat. Doch...
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