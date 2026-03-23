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Schiedsrichter Timon Schulz leistete sich am vergangenen Wochenende eine folgenschwere Fehlentscheidung. Der Deutsche Fußball-Bund spricht dennoch von einer insgesamt guten Leistung.
Schiedsrichter Timon Schulz leistete sich am vergangenen Wochenende eine folgenschwere Fehlentscheidung. Der Deutsche Fußball-Bund spricht dennoch von einer insgesamt guten Leistung. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt.
Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt. Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie
Kommt in der 3. Liga noch immer nicht infrage: der Videobeweis.
Kommt in der 3. Liga noch immer nicht infrage: der Videobeweis. Foto: Friso Gentsch/dpa
Schiedsrichter Timon Schulz leistete sich am vergangenen Wochenende eine folgenschwere Fehlentscheidung. Der Deutsche Fußball-Bund spricht dennoch von einer insgesamt guten Leistung.
Schiedsrichter Timon Schulz leistete sich am vergangenen Wochenende eine folgenschwere Fehlentscheidung. Der Deutsche Fußball-Bund spricht dennoch von einer insgesamt guten Leistung. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt.
Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt. Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie
Kommt in der 3. Liga noch immer nicht infrage: der Videobeweis.
Kommt in der 3. Liga noch immer nicht infrage: der Videobeweis. Foto: Friso Gentsch/dpa
FC Erzgebirge Aue
Phantomtor gegen Erzgebirge Aue: DFB räumt Fehlentscheidung ein – VAR bleibt kein Thema
Redakteur
Von Paul Steinbach
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Nach dem umstrittenen Phantomtor gegen Erzgebirge Aue äußert sich der DFB auf „Freien Presse“-Nachfrage. Die Konsequenzen bleiben jedoch aus – weder VAR noch Torlinientechnik sind in der 3. Liga geplant.

Nach dem umstrittenen „Phantomtor“ beim Drittligaspiel zwischen Waldhof Mannheim und Erzgebirge Aue hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gegenüber der „Freien Presse“ zur spielentscheidenden Szene geäußert – und dabei indirekt eine Fehlentscheidung eingeräumt.
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