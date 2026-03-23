Phantomtor gegen Erzgebirge Aue: DFB räumt Fehlentscheidung ein – VAR bleibt kein Thema

Nach dem umstrittenen Phantomtor gegen Erzgebirge Aue äußert sich der DFB auf „Freien Presse“-Nachfrage. Die Konsequenzen bleiben jedoch aus – weder VAR noch Torlinientechnik sind in der 3. Liga geplant.

Nach dem umstrittenen „Phantomtor“ beim Drittligaspiel zwischen Waldhof Mannheim und Erzgebirge Aue hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gegenüber der „Freien Presse“ zur spielentscheidenden Szene geäußert – und dabei indirekt eine Fehlentscheidung eingeräumt. Nach dem umstrittenen „Phantomtor“ beim Drittligaspiel zwischen Waldhof Mannheim und Erzgebirge Aue hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gegenüber der „Freien Presse“ zur spielentscheidenden Szene geäußert – und dabei indirekt eine Fehlentscheidung eingeräumt.