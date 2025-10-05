Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cheftrainer Jens Härtel.
Cheftrainer Jens Härtel. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Cheftrainer Jens Härtel.
Cheftrainer Jens Härtel. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue mit Remis gegen Essen: „Das müssen wir uns vorwerfen“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veilchen haben einen weiteren Heimsieg verpasst. Gegen Rot-Weiss Essen aber brachte die Härtel-Elf immerhin ein Remis über die Zeit. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Uwe Koschinat, RWE-Cheftrainer: „Es ist ein Unentschieden, das aus unserer Sicht zweigeteilt interpretiert werden muss. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass wir in Aue nach einem zweimaligen Rückstand damit leben müssen, Unentschieden gespielt zu haben. Denn im Regelfall sind die Erzgebirger – wenn sie einmal ein gutes Ergebnis auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
5 min.
Schockmoment beim FC Erzgebirge Aue: Julian Guttau kugelt sich Schulter aus – und glänzt trotzdem
Julian Guttau, Sommer-Neuzugang von 1860 München, avancierte gegen Rot-Weiss Essen zum Spieler des Tages.
Julian Guttau erlebte am Wochenende einen wilden und ereignisreichen Fußballnachmittag. Auf einen Schockmoment in der Anfangsphase folgte ein bärenstarker Auftritt.
Paul Steinbach
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
05.10.2025
5 min.
Nach zweimaliger Führung: Erzgebirge Aue mit Punktgewinn gegen Rot-Weiss Essen
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Julian Guttau, hat die englische Woche ungeschlagen überstanden.
Der FC Erzgebirge hat das dritte Spiel in Serie nicht verloren. Gegen RWE gab es ein 2:2 (2:1). Julian Guttau überragte einmal mehr auf Seite der Veilchen.
Paul Steinbach
Mehr Artikel