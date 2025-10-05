Erzgebirge Aue mit Remis gegen Essen: „Das müssen wir uns vorwerfen“

Die Veilchen haben einen weiteren Heimsieg verpasst. Gegen Rot-Weiss Essen aber brachte die Härtel-Elf immerhin ein Remis über die Zeit. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Uwe Koschinat, RWE-Cheftrainer: „Es ist ein Unentschieden, das aus unserer Sicht zweigeteilt interpretiert werden muss. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass wir in Aue nach einem zweimaligen Rückstand damit leben müssen, Unentschieden gespielt zu haben. Denn im Regelfall sind die Erzgebirger – wenn sie einmal ein gutes Ergebnis auf...