Erzgebirge Aue mit Strafstoß-Frust: „Das ist ein Skandal!“ – Die Stimmen zur Niederlage in Cottbus

Die Veilchen haben einen leidenschaftlichen, couragierten Auftritt im Derby gegen Energie Cottbus hingelegt, sich aber nicht belohnen können. Für Ärger sorgt die entscheidende Szene des Spiels. „Freie Presse“ liefert die Spielstimmen.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Der Abend ist sehr, sehr bitter verlaufen. Insgesamt war das eine richtig gute Atmosphäre, richtig gute Stimmung und ein rassiges Fußballspiel, in das wir denkbar schlecht starten. Ich muss aber sagen, dass wir uns – gerade in der Situation, in der wir uns befinden – haben wir uns gut gefangen...