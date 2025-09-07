Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Cheftrainer Jens Härtel konnte den Sachsenpokalsieg seiner Mannschaft entspannt von der Seitenlinie aus verfolgen.
Cheftrainer Jens Härtel konnte den Sachsenpokalsieg seiner Mannschaft entspannt von der Seitenlinie aus verfolgen.
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Stimmen zum Pokalsieg über Taucha – „Das Deutschland-Spiel hat uns geholfen“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Mit einem souveränen 5:0-Sieg in Taucha haben die Veilchen ihre Pflichtaufgabe gelöst. Der Auftritt der Nationalmannschaft gegen die Slowakei (0:2) war dabei offenbar eine Warnung. „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „Wir haben es gut gemacht – so, wie man sich das gegen einen unterklassigen Gegner vorstellt. Wir haben wenig bis gar nichts zugelassen und offensiv einige gute Situationen gehabt. Natürlich hätte ich es mir gewünscht, dass wir die ein oder andere Aktion noch besser zum Abschluss bringen....
