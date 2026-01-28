Erzgebirge-Aue-Trainer Härtel vor Havelse-Spiel: „Jeder hat gesehen, dass es so nicht geht“

Im Drittliga-Abstiegskampf steht das nächste Schlüsselspiel für die Härtel-Elf auf dem Programm. Der FCE trifft auf den TSV Havelse. So ist die Personal- und Gesamtsituation der Veilchen.

Die Abstiegssorgen im Lößnitztal werden größer und größer. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Rückrundenbegegnungen ist der FC Erzgebirge Aue wieder in den Tabellenkeller der 3. Liga gerutscht. Ärgerlich war der Spielausgang mit dem Last-Minute-Gegentreffer in Rostock (1:2), besorgniserregend aber war die Heimpleite am vergangenen... Die Abstiegssorgen im Lößnitztal werden größer und größer. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Rückrundenbegegnungen ist der FC Erzgebirge Aue wieder in den Tabellenkeller der 3. Liga gerutscht. Ärgerlich war der Spielausgang mit dem Last-Minute-Gegentreffer in Rostock (1:2), besorgniserregend aber war die Heimpleite am vergangenen...