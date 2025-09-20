Erzgebirge Aue verliert in Osnabrück: Pfostenpech, Handelfmeter, Platzverweis und eine verpasste Aufholjagd

Im Veilchen-Duell hat die Härtel-Elf erneut das Nachsehen. In Osnabrück gibt es für den FCE eine 1:3-Niederlage.

Osnabrück. Es soll im Moment einfach nicht sein. Die Leistungen passen, die Ergebnisse aber fehlen – so auch an diesem Samstagnachmittag: Der FC Erzgebirge Aue hat beim VfL Osnabrück die vierte Niederlage in Serie kassiert. Wie bereits am Mittwoch unterlagen die Veilchen trotz eines guten, ordentlichen Auftritts mit 1:3 (0:0). Erst waren die Erzgebirger im Pfostenpech, dann im Tiefschlaf. Als die Auer noch einmal an einem Punkt schnupperten, konterten die Osnabrücker zur Entscheidung. Doch wie geht es nun weiter?

Unverändert ins Veilchen-Duell

Die Vorzeichen hätten auch an diesem Samstagnachmittag wieder unterschiedlicher nicht sein können. Einerseits der VfL Osnabrück, der schon fünfmal in der noch jungen Saison ungeschlagen blieb, lediglich das Auswärtsspiel bei 1860 München verlor und in vier der bislang sechs Begegnungen keinen einzigen Gegentreffer kassierte. Andererseits der FC Erzgebirge, der mit vier Niederlagen und nur vier Punkten im Gepäck als Kellerkind nach Niedersachsen reiste.

Im Stadion an der Bremer Brücke wollten die Auer endlich wieder einen Auswärtssieg einfahren und damit auch für Ruhe im angespannten Vereinsumfeld sorgen. Cheftrainer Jens Härtel setzte hierfür auf die exakt selbe Elf, die am Mittwochabend im Ostderby gegen Energie Cottbus einen guten Auftritt hingelegt aber auf bittere Art und Weise verloren hatte. Osnabrück-Coach Timo Schultz setzte im Vergleich zum 1:1 bei Aufstiegskandidat Rot-Weiss Essen auf frische Kräfte, startete mit Kevin Schumacher, Fridolin Wagner und Luc Ihorst für Frederik Christensen, Bryan Henning und Kai Pröger.

Aktive Auer sorgen für Osnabrücker Halbzeitpfiffe

Die Härtel-Elf war in einem ausgeglichenen, chancenarmen Spiel die aktivere und bessere Mannschaft. Osnabrück strahlte im ersten Durchgang keine Torgefahr aus und wirkte zudem fehleranfällig. Immer wieder boten die Niedersachsen den Auern Umschaltmöglichkeiten und Räume an, doch die Erzgebirger konnten daraus nie Kapital schlagen. Entweder blieben Abschlüsse wie im Falle von Jannic Ehlers (6.), Maximilian Schmid (34.) und Anthony Barylla (41.) zu ungefährlich oder aber spielte es die Härtel-Elf zu kompliziert und schlug im gegnerischen Strafraum zu viele Haken, statt abzuschließen.

Richtig gefährlich wurde es nur in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit – durch eine klasse Einzelaktion von Julian Guttau. Der Offensivspieler schlug einige Pirouetten, tanzte damit zwei Gegenspieler aus und schoss den Ball mit einem feinen Schlenzer aus 20 Metern auf den Osnabrücker Kasten. Es war eine Aktion, die einen Treffer verdient gehabt hätte, doch der Ball sprang an den linken Innenpfosten und kullerte anschließend vor der Torlinie entlang. Guttau zuvor bereits einen direkten Freistoß ans Außennetz gezirkelt (33.). Anschließend ging es in die Pause – begleitet wurden die Hausherren von einem lautstarken Pfeifkonzert. Die Osnabrücker waren mit der Leistung ihrer Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Die Auer hatten daran einen entscheidenden Anteil.

Aue verschläft die Anfangsphase

Der VfL kam anschließend energisch aus der Kabine, die Erzgebirger hatten damit ihre Probleme – und prompt wurde dies bestraft: Nach einem Eckstoß kam Bjarke Jacobsen völlig freistehend und alleingelassen zum Kopfball und nickte zur insgesamt glücklichen Osnabrücker Führung ein (50.). Das Spielgeschehen neutralisierte sich anschließend, beide Teams sorgten kaum für Torgefahr – und dennoch kam es noch dicker für die Härtel-Elf. Lars Kehl schoss Ehlers aus nächster Nähe an den abgespreizten Arm, den folgerichtigen Strafstoß verwandelte der Osnabrücker Mittelfeldmann zum 2:0 (63.).

Ehlers wurde direkt danach ausgewechselt. Härtel brachte mit Mika Clausen einen Offensivspieler, der vor etwas mehr als einem Jahr an der Bremer Brücke seinen Auer Premierentreffer erzielt und die Veilchen damit auf die Siegerstraße gebracht hatte. Und diesmal brachte er seine Mannschaft zumindest zurück ins Spiel. Nach einem tollen Angriff und einem Doppelpass zwischen Pascal Fallmann und Marvin Stefaniak legte Fallmann quer zum Elfmeterpunkt, von dem Clausen eiskalt zum 1:2 einschob (71.). Wenige Augenblicke zuvor war Guttau mit einer artistischen Direktabnahme an VfL-Schlussmann Lukas Jonsson gescheitert (70.).

Aufholjagd scheitert

Der Anschlusstreffer gab dem FCE neuen Mut. Aue dominierte das Geschehen, ließ defensiv nichts zu, kreierte allerdings zunächst auch keine Torchancen – auch weil die Osnabrücker nun immer tiefer verteidigten und auf Umschaltmomente lauerten. Und dann kamen die Erzgebirger doch zu der Riesenausgleichschance. Stefaniak schlug eine punktgenaue Flanke auf den Kopf des eingewechselten Julian Günther-Schmidt. Der Angreifer allerdings köpfte zu zentral und scheiterte damit am Keeper. Es war eine hundertprozentige Möglichkeit, da muss der Ball eigentlich ins Tor (86.).

Dann kam es, wie es kommen musste: Erst vertändelte Ryan Malone den Ball und zog anschließend die Notbremse, dann konterte Ismail Badjie in der letzten Minute der Nachspielzeit zum 3:1 (90.+5). Aue rutscht tiefer und tiefer in die Ergebniskrise.

Statistik

Osnabrück: Jonsson - Karademir, Müller, Fabinski - Kammerbauer, Jacobsen, Wagner (88. Janotta), Schumacher (59. Christensen) - Ihorst (59. Badjie), Kehl (73. Pröger) - Meißner (88. Riesselmann)

Aue: Männel - Fallmann (86. Weinhauer/V), Malone, Zobel, Barylla (70. Seidel) - Fabisch, Majetschak - Stefaniak, Guttau, Ehlers (63. Clausen) - Schmid (70. Günther-Schmidt)

SR.: Rupert (Husen-Kurl). Zuschauer: 14.072. Tore: 1:0 Jacobsen (50.), 2:0 Kehl (63./Handelfmeter), 2:1 Clausen (71.), 3:1 Badjie (90.+5). Rot: Malone (90./Notbremse)