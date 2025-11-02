Erzgebirge Aue will nach wichtigem Heimsieg demütig bleiben – Siegtorschütze Weinhauer will mehr

Der FC Erzgebirge hat ein Sieben-Tore-Spektakel dank einer irren Schlussphase in der 3. Liga für sich entschieden. Der gefeierte Held will sich mit einer Rolle als Bankspieler nicht zufrieden geben.

Im Erzgebirgsstadion hatte keiner der 8537 Zuschauer noch an einen Heimsieg geglaubt. Der FC Erzgebirge hatte vier Minuten vor Abpfiff den Ausgleich erzielt – und so schien alles auf ein wildes 3:3 im Duell mit Jahn Regensburg hinauszulaufen. Die fünfminütige Nachspielzeit im Lößnitztal war bereits abgelaufen. Schiedsrichter Nico Fuchs... Im Erzgebirgsstadion hatte keiner der 8537 Zuschauer noch an einen Heimsieg geglaubt. Der FC Erzgebirge hatte vier Minuten vor Abpfiff den Ausgleich erzielt – und so schien alles auf ein wildes 3:3 im Duell mit Jahn Regensburg hinauszulaufen. Die fünfminütige Nachspielzeit im Lößnitztal war bereits abgelaufen. Schiedsrichter Nico Fuchs...