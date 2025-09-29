Erzgebirge Aue: Zobel mit großer Zweikampfstärke gegen die Ex-Bundesligaprofis – „Das ist mein Job“

Tristan Zobel zeigte beim Heimsieg des FCE gegen 1860 München einenbärenstarken Auftritt. Damit verdiente er sich das Lob des Sportgeschäftsführers.

Er ist der lange Lulatsch des FC Erzgebirge Aue. Mit 1,94 Metern ist Tristan Zobel der größte der Profis im Kader der Lila-Weißen und allein schon deshalb ein Garant, Flanken des Gegners per Köpfchen aus dem eigenen Strafraum zu befördern. Der Innenverteidiger kann es aber nicht nur mit dem Kopf, sondern ist mit dem Ball am Fuß äußerst...