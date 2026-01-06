MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Tarnat wurde den Pressevertretern am Montagabend unmittelbar vor dem Testspiel gegen Union Berlin vorgestellt.
Michael Tarnat wurde den Pressevertretern am Montagabend unmittelbar vor dem Testspiel gegen Union Berlin vorgestellt. Bild: Picture Point
Michael Tarnat wurde den Pressevertretern am Montagabend unmittelbar vor dem Testspiel gegen Union Berlin vorgestellt.
Michael Tarnat wurde den Pressevertretern am Montagabend unmittelbar vor dem Testspiel gegen Union Berlin vorgestellt. Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Ex-Bayern-Profi stellt sich beim FC Erzgebirge Aue vor: Michael Tarnat und die Suche nach einem Haus
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportdirektor des FC Erzgebirge. Am Montagabend hat er sich den Pressevertretern vorgestellt. So tickt der neue Aue-Sportchef.

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen lief Michael Tarnat in den Presseraum des Erzgebirgsstadions. Der Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi stellte sich prompt an seinem ersten ersten Tag beim neuen Arbeitgeber als neuer Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue vor und stand den Fragen der anwesenden Sportjournalisten Rede und Antwort....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
03.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue: Ex-Bayern-Profi neuer Sportdirektor – So kam es zur Tarnat-Verpflichtung
Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue.
Der Fußball-Drittligist hat einen neuen Sportgeschäftsführer. Dem Drittligisten ist ein Coup gelungen – auch dank eines Spielerberaters.
Paul Steinbach
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
01.01.2026
2 min.
FC Erzgebirge Aue: Ehemaliger Bayern-Spieler wird neuer Sportdirektor
Michael Tarnat.
Am Neujahrstag hat der Fußball-Drittligist die Neubesetzung des vakanten Postens bekanntgegeben und hat mit einem Ex-Nationalspieler und Ex-Champions-League-Sieger nun einen namhaften, neuen Sportgeschäftsführer.
Paul Steinbach
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel