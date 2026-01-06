Ex-Bayern-Profi stellt sich beim FC Erzgebirge Aue vor: Michael Tarnat und die Suche nach einem Haus

Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportdirektor des FC Erzgebirge. Am Montagabend hat er sich den Pressevertretern vorgestellt. So tickt der neue Aue-Sportchef.

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen lief Michael Tarnat in den Presseraum des Erzgebirgsstadions. Der Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi stellte sich prompt an seinem ersten ersten Tag beim neuen Arbeitgeber als neuer Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue vor und stand den Fragen der anwesenden Sportjournalisten Rede und Antwort.... Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen lief Michael Tarnat in den Presseraum des Erzgebirgsstadions. Der Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi stellte sich prompt an seinem ersten ersten Tag beim neuen Arbeitgeber als neuer Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue vor und stand den Fragen der anwesenden Sportjournalisten Rede und Antwort....