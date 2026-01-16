FC Erzgebirge Aue beim FC Hansa Rostock: Darauf kommt es im Ostderby an

Zum Rückrundenauftakt in der 3. Fußball-Liga stehen sich der FC Hansa Rostock und der FC Erzgebirge Aue gegenüber. Ein Ostkracher mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Hansa Rostock gegen Erzgebirge Aue. Ein Ostkracher. Eines von nur noch zwei verbliebenen Ostderbys in der 3. Liga. Ein Prestigeduell zweier Traditionsclubs. Ein Duell voller Spannung und Rivalität. Beide Vereine stehen sich am Samstag zum Rückrundenauftakt gegenüber. Die Vorzeichen könnten allerdings unterschiedlicher nicht sein. Die „Freie...