Jamilu Collins ist seit dem 1. Juli 2025 vereinslos.
Jamilu Collins ist seit dem 1. Juli 2025 vereinslos. Bild: Imago
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue bekundet Interesse an Linksverteidiger von Cardiff City
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Medienberichten soll der Ex-Paderborn-Profi Jamilu Collins ins Lößnitztal wechseln. Der Nigerianer würde damit die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.

Hat Drittligist FC Erzgebirge Aue die Lösung für die Lücke auf der linken Abwehrseite gefunden, welche sich durch die Verletzung von Linksverteidiger Moritz Seiffert verschlimmert hat?Laut Berichten von „Tag 24“ steht die Verpflichtung des Linksverteidigers Jamilu Collins kurz bevor. Der 31-Jährige stand zuletzt beim englischen...
