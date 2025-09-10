FC Erzgebirge Aue bekundet Interesse an Linksverteidiger von Cardiff City

Laut Medienberichten soll der Ex-Paderborn-Profi Jamilu Collins ins Lößnitztal wechseln. Der Nigerianer würde damit die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.

Hat Drittligist FC Erzgebirge Aue die Lösung für die Lücke auf der linken Abwehrseite gefunden, welche sich durch die Verletzung von Linksverteidiger Moritz Seiffert verschlimmert hat?Laut Berichten von „Tag 24“ steht die Verpflichtung des Linksverteidigers Jamilu Collins kurz bevor. Der 31-Jährige stand zuletzt beim englischen... Hat Drittligist FC Erzgebirge Aue die Lösung für die Lücke auf der linken Abwehrseite gefunden, welche sich durch die Verletzung von Linksverteidiger Moritz Seiffert verschlimmert hat?Laut Berichten von „Tag 24“ steht die Verpflichtung des Linksverteidigers Jamilu Collins kurz bevor. Der 31-Jährige stand zuletzt beim englischen...