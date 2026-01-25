FC Erzgebirge Aue
Nach Lord-Patzer, Pepic-Tor und Malone-Rot sowie einer insgesamt blutleeren zweiten Halbzeit gegen Ulm: Der Ergebnisdruck im Erzgebirge wächst. Aue steht nach der Heimpleite erneut im Tabellenkeller.
So vielversprechend der Rückrundenauftakt bei Hansa Rostock war, so niederschmetternd und enttäuschend war der Auftritt des FC Erzgebirge im ersten Heimspiel des Jahres. Die Veilchen zeigten in dem so wichtigen Duell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten SSV Ulm um Ex-Aue-Cheftrainer Pavel Dotchev eine indiskutable Leistung und verloren mit 0:3...
