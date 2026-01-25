MENÜ
Der FC Erzgebirge Aue hat das wichtige Spiel gegen den SSV Ulm verloren. Mika Clausen (Foto) hatte die Riesenchance, mit dem Führungstor für einen anderen Spielverlauf zu sorgen, ließ diese Möglichkeit aber ungenutzt.
Bild: S. Sonntag/Picture Point
Marcel Bär (li.) im Zweikampf mit Ulms Lukas Mazagg.
Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
Cheftrainer Jens Härtel.
Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue hadert mit Niederlage gegen Dotchevs Ulm: „Das darf nicht sein“
Von Paul Steinbach
Nach Lord-Patzer, Pepic-Tor und Malone-Rot sowie einer insgesamt blutleeren zweiten Halbzeit gegen Ulm: Der Ergebnisdruck im Erzgebirge wächst. Aue steht nach der Heimpleite erneut im Tabellenkeller.

So vielversprechend der Rückrundenauftakt bei Hansa Rostock war, so niederschmetternd und enttäuschend war der Auftritt des FC Erzgebirge im ersten Heimspiel des Jahres. Die Veilchen zeigten in dem so wichtigen Duell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten SSV Ulm um Ex-Aue-Cheftrainer Pavel Dotchev eine indiskutable Leistung und verloren mit 0:3...
