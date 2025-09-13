FC Erzgebirge Aue kassiert Heimpleite gegen Viktoria Köln: Miserable Chancenverwertung und Pfiffe von den Rängen

In der 3. Liga gibt es den nächsten Rückschlag für die Veilchen: Gegen effektive Kölner hat der FCE mit 0:3 verloren.

Es kommt immer dicker für den FC Erzgebirge: Am Samstagnachmittag haben die Auer die erste Heimniederlage und insgesamt die bereits dritte Pleite im fünften Saisonspiel kassiert. Gegen Viktoria Köln verloren die Veilchen mit 0:3 (0:2) und das trotz bester Möglichkeiten. Nach wie vor leisten sich die Erzgebirger zu viele Fehler – sowohl in...