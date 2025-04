FC Erzgebirge Aue: Mit dem Schwung aus dem Pokal gegen Dortmund

Das Ticket fürs Finale im Sachsenpokal hat der FC Erzgebirge mit einem 3:0-Erfolg in Glauchau gebucht, jetzt soll endlich der Klassenerhalt in der Dritten Liga gesichert werden. Leicht wir das am Sonntag nicht.

Das war die Kür, jetzt kommt die Pflicht: Mit einem soliden und letztlich souveränen Auftritt beim Landesliga-Spitzenreiter in Glauchau zog der FC Erzgebirge am Gründonnerstag ins Endspiel um den Sachsenpokal ein. Das findet am 24. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure (vor dem DFB-Pokalfinale am Abend in Berlin) in Leipzig statt. Gegner der...