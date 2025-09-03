FC Erzgebirge Aue ohne etatmäßigen Linksverteidiger: Seiffert fällt mit Schlüsselbeinbruch aus

Der Fußball-Drittligist hat einen personellen Nackenschlag zu verkraften. Der einzige Linksverteidiger fehlt den Veilchen mehrere Wochen.

Moritz Seiffert, der einzige etatmäßige Linksverteidiger beim FC Erzgebirge Aue, hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fehlt den Veilchen damit wochenlang. Der 24-Jährige war erst im Sommer vom FC Ingolstadt ins Lößnitztal gewechselt und hatte in den ersten Saisonspielen durchaus mit guten Leistungen überzeugen können.