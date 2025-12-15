FC Erzgebirge Aue und die Erkenntnisse aus dem Duisburg-Spiel: Womit Härtel und Co. gar nicht zufrieden waren

Die „Freie Presse“ hat mit den Veilchen nach dem 0:0 beim heimstärksten Team der Liga über die Ereignisse der letzten Tage, über den Auftritt in Duisburg und die am Samstag bevorstehende, letzte Partie des Jahres 2025 gesprochen.

Ein Punktgewinn beim Tabellenzweiten MSV Duisburg – und das ohne einen Gegentreffer: Mit dem torlosen Unentschieden hat der FC Erzgebirge Aue nur drei Tage nach dem Aus von Sportchef Matthias Heidrich und Co-Trainer Jörg Emmerich eine gute Reaktion gezeigt und sich in Duisburg einen Punkt regelrecht erkämpft. Die Elf von Chefcoach Jens Härtel...