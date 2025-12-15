MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marvin Stefaniak, hier (re.) im Zweikampf mit Duisburgs Joshua Bitter, war nicht ganz zufrieden.
Marvin Stefaniak, hier (re.) im Zweikampf mit Duisburgs Joshua Bitter, war nicht ganz zufrieden. Bild: Dennis Hambeck/FCE
Marvin Stefaniak, hier (re.) im Zweikampf mit Duisburgs Joshua Bitter, war nicht ganz zufrieden.
Marvin Stefaniak, hier (re.) im Zweikampf mit Duisburgs Joshua Bitter, war nicht ganz zufrieden. Bild: Dennis Hambeck/FCE
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue und die Erkenntnisse aus dem Duisburg-Spiel: Womit Härtel und Co. gar nicht zufrieden waren
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ hat mit den Veilchen nach dem 0:0 beim heimstärksten Team der Liga über die Ereignisse der letzten Tage, über den Auftritt in Duisburg und die am Samstag bevorstehende, letzte Partie des Jahres 2025 gesprochen.

Ein Punktgewinn beim Tabellenzweiten MSV Duisburg – und das ohne einen Gegentreffer: Mit dem torlosen Unentschieden hat der FC Erzgebirge Aue nur drei Tage nach dem Aus von Sportchef Matthias Heidrich und Co-Trainer Jörg Emmerich eine gute Reaktion gezeigt und sich in Duisburg einen Punkt regelrecht erkämpft. Die Elf von Chefcoach Jens Härtel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
13.12.2025
3 min.
Drei Tage nach Personalknall: Erzgebirge Aue mit Punktgewinn in Duisburg
Ein umkämpftes Spiel in Duisburg, das beweist diese Szene zwischen Eric Uhlmann (r.) und Duisburgs Conor Noß (l.).
Nach dem Beben unter der Woche hat der Fußball-Drittligist aus dem Erzgebirge im Ruhrpott einen kämpferischen Auftritt hingelegt. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06:06 Uhr
3 min.
Müller zurück beim FC Bayern - "Es war sehr lustig"
Müller (m) sieht die Bayern-Mühen beim 2:2 gegen Mainz.
Der FC Bayern patzt im letzten Heimspiel. Die Tabellenführung baut er trotzdem aus. Retter Harry Kane benennt eine Schwachstelle. Eine Club-Ikone gibt sich sehr gesprächig.
17:51 Uhr
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
06:00 Uhr
3 min.
Bankkunden öffnen sich zunehmend für KI-Beratung
Bankkunden in Deutschland sind immer häufiger bereit, mit ihrem Finanzinstitut digital in Kontakt zu treten und sich auch mit Hilfe von KI beraten zu lassen.
Jeder dritte Bankkunde nutzt bereits KI-Angebote oder will sie testen. Doch bei Transaktionen durch KI-Agenten bleibt die Skepsis groß, zeigt eine aktuelle Studie.
13.12.2025
4 min.
Die Stimmen zum Punktgewinn des FC Erzgebirge Aue in Duisburg: „Haben gezeigt, dass wir noch leben“
Der FC Erzgebirge um Marvin Stefaniak (v.. l.), Ersatztorhüter Louis Lord, Ryan Malone und Erik Majetschak haben einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt.
Mit großer Leidenschaft hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel bei dem Drittliga-Spitzenteam des MSV Duisburg einen Punkt erkämpft. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel