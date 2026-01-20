FC Erzgebirge Aue verleiht variablen Defensivspieler an einen Regionalligisten

Auf dem Transfermarkt selbst hat der Fußball-Drittligist in diesem Winter noch nicht zugeschlagen. Allerdings hat der FCE nun einen Abgang vermeldet. Ein Eigengewächs wechselt auf Leihbasis.

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat am Dienstagabend den Abgang von Eigengewächs Paul Seidel bekannt gegeben. Der 19-jährige Fußballer, der in der vergangenen Saison unter Cheftrainer Jens Härtel erstmals Drittligaluft geschnuppert und im Sommer seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hatte, wechselt auf Leihbasis in die Regionalliga West zum 1. FC Bocholt.

Paul Seidel, der sowohl auf den beiden Außenverteidigerpositionen als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, hat in der laufenden Drittligasaison sechsmal für die Härtel-Elf auf dem Platz gestanden. Zwischenzeitlich war er sogar als Stammspieler gefragt, als dem FC Erzgebirge die Linksverteidiger verletzungsbedingt ausgegangen waren. Zuletzt reichte es allerdings nicht einmal mehr für Kurzzeiteinsätze. In Bocholt soll der gebürtige Thüringer die nächsten Entwicklungsschritte tätigen. Danach wird er voraussichtlich ins Erzgebirge zurückkehren. Sein Vertrag wurde vor seinem Leihtransfer verlängert.