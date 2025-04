FC Erzgebirge Aue verliert Ostkracher in Rostock und seinen Torjäger

Ein gebrauchter Tag für den FC Erzgebirge an der Ostsee: Aue kommt in Rostock mit 1:4 unter die Räder und muss zudem einen bitteren Ausfall verkraften.

Rostock.

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hatte sich Trainer Jens Härtel sicherlich ganz anders vorgestellt. Mit dem FC Erzgebirge Aue wollte er bei seinem Ex-Club, dem FC Hansa Rostock, den vierten Sieg in Folge feiern und damit auch in der Tabelle an den Hansestädtern vorbeiziehen. Doch bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass es an diesem Mittwochabend nichts zu holen geben würde. Letztendlich mussten die Veilchen eine 1:4 (1:3)-Niederlage einstecken. Zu allem Überfluss verloren die Erzgebirger auch noch Marcel Bär. Der Torjäger musste noch in der ersten Halbzeit mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausgewechselt werden.

Majetschak und Vukancic ersetzen Barylla und Nkansah

„Wir wollen das Momentum auf unserer Seite lassen und werden deshalb alles versuchen, um in Rostock erfolgreich zu sein“, hatte Jens Härtel noch im Vorfeld seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gesagt. Im Ostseestadion setzte der Trainer auf das Erfolgsrezept der letzten beiden Partien: Dreierkette. Im Vergleich zum 2:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Viktoria Köln aber musste Härtel zwei personelle Veränderungen vornehmen. Wegen einer Gelbsperre fehlten Anthony Barylla und Steffen Nkansah. Für die beiden rückten Erik Majetschak und Niko Vukancic in die Startelf.

Auch die Hausherren mussten auf zwei wichtige Spieler verzichten – ebenfalls aufgrund einer Sperre: Die „Kogge“ musste Sigurd Haugen und Ahmet Gürleyen ersetzen – jene Akteure, die im Hinspiel im Oktober für Hansa trafen und damit für den ersten Rostocker Auswärtssieg im Lößnitztal nach 57 Jahren sorgten.

Aue verschläft die Anfangsphase

Doch auch ohne die beiden war der FC Hansa von Spielbeginn an die wachere und aktivere Mannschaft. Der Zweitligaabsteiger startete mit viel Tempo, spielte zielstrebig und schnörkellos nach vorn und schien den Auern stets einen Schritt voraus zu sein. Das spiegelte sich bereits nach drei Spielminuten auch auf der Anzeigetafel wider, denn da traf Adrien Lebeau nach einem tollen Spielzug zur frühen Führung. Einen Querpass ließ Ryan Naderi elegant durch die Beine laufen, wodurch der Torschütze aus 16 Metern eiskalt vollenden konnte.

Hansa, hier mit dem grätschenden Nils Fröling, war am Mittwochabend das klar bessere und wachere Team. Bild: S. Sonntag/Picture Point Hansa, hier mit dem grätschenden Nils Fröling, war am Mittwochabend das klar bessere und wachere Team. Bild: S. Sonntag/Picture Point

Die Veilchen waren bemüht, den frühen Rückschlag zu verdauen und sich ins Spiel hineinzukämpfen. Durch Maximilian Schmid und Erik Majetschak gab es erste Torschüsse – beide aber waren harmlos (7.). Die Hausherren hingegen hatten viel Dynamik in ihren Offensivaktionen und waren brandgefährlich. Männel konnte einen weiteren Abschluss von Lebeau parieren (11.), doch kurz darauf musste der Torhüter erneut hinter sich greifen. Innenverteidiger Linus Rosenlöcher konnte einen langen Ball nicht klären, Naderi lief dadurch allein auf das Auer Tor zu und verwandelte eiskalt: 0:2 nach nur 15 Minuten.

Bär trifft – und verletzt sich schwer

Die Härtel-Elf aber zeigte Moral und kam durch Marcel Bär zurück ins Spiel. Nach Vorarbeit von Mika Clausen ließ der Torjäger den Ball im Netz zappeln – sein erster Treffer nach sieben torlosen Spielen (17.). Es blieb eine unterhaltsame Partie, in der Hansa das bessere und geistig frischere Team war. Lebeau ließ eine weitere Chance liegen (33.), anders Nils Fröling: 1:3 nur drei Minuten später. Es kam jedoch noch bitterer: Bär verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung und musste ausgewechselt werden. Gestützt von Mannschaftsbetreuern und unter dem Applaus der insgesamt 24.391 Zuschauer hinkte der Fußballer vom Feld.

Mit- und Gegenspieler rannten unmittelbar nach der Verletzung zu Marcel Bär und spendeten ihm Trost. Anschließend applaudierte auch das gesamte Stadion. Bild: S. Sonntag/Picture Point Mit- und Gegenspieler rannten unmittelbar nach der Verletzung zu Marcel Bär und spendeten ihm Trost. Anschließend applaudierte auch das gesamte Stadion. Bild: S. Sonntag/Picture Point

Nach der Pause plätscherte das Spiel ein wenig dahin. Auf beiden Seiten wurde es kaum gefährlich – wenn, dann durch die Rostocker. In der 71. Minute traf Joker Christian Kinsombi nur den Pfosten. Kurz vor Spielende erzielte der Rechtsfuß dann doch noch seinen Treffer. Kinsombi verwandelte nach Foul von Jonah Fabisch einen Strafstoß (87.). Dabei blieb es: Für Aue war es ein in allen Belangen gebrauchter Tag. Die Siegesserie ist gerissen.

Statistik

Rostock: Uphoff - Gebuhr, Pfanne, Roßbach (90. Schumacher) - Majdr (90. Bock), Dietze (V/61. Suso), Schuster (V), Ruschke - Fröling (61. Kinsombi), Lebeau (78. Krohn) - Naderi

Aue: Männel - Majetschak (V), Vukancic (43. Burghardt), Rosenlöcher - Fallmann, Fabisch, Loune, Jakob (70. Hoffmann) - Clausen (70. Seitz), Schmid (V/70. Sijaric) - Bär (43. Tashchy)

SR.: Ballweg (Alsbach). Zuschauer: 24.391. Tore: 1:0 Lebeau (3.), 2:0 Naderi (15.), 2:1 Bär (17.), 3:1 Fröling (35.), 4:1 Kinsombi (87./Foulelfmeter)