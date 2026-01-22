FC Erzgebirge Aue vor Sechs-Punkte-Spiel gegen Ulm: „Frustmodus ist abgeschüttelt“

Die Härtel-Elf trifft im ersten Heimspiel des Jahres auf den SSV Ulm mit Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev. Der Druck vor dem Aufeinandertreffen ist angesichts der Tabellensituation auf beiden Seiten groß.

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres wartet auf den FC Erzgebirge Aue eine extrem wichtige Aufgabe. Am Samstagnachmittag gastiert mit dem SSV Ulm ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf im Erzgebirgsstadion. Mit einem Sieg könnte die Elf von Cheftrainer Jens Härtel dem Kontrahenten auf neun Punkte davonziehen und einen Big Point im...