Jens Härtel blickt optimistisch auf das Duell mit dem SSV Ulm. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Jens Härtel blickt optimistisch auf das Duell mit dem SSV Ulm. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue vor Sechs-Punkte-Spiel gegen Ulm: „Frustmodus ist abgeschüttelt“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Die Härtel-Elf trifft im ersten Heimspiel des Jahres auf den SSV Ulm mit Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev. Der Druck vor dem Aufeinandertreffen ist angesichts der Tabellensituation auf beiden Seiten groß.

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres wartet auf den FC Erzgebirge Aue eine extrem wichtige Aufgabe. Am Samstagnachmittag gastiert mit dem SSV Ulm ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf im Erzgebirgsstadion. Mit einem Sieg könnte die Elf von Cheftrainer Jens Härtel dem Kontrahenten auf neun Punkte davonziehen und einen Big Point im...
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
18.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue: Torschütze Bär nach Derbyniederlage enttäuscht – „Ich will Spiele gewinnen“
Marcel Bär erzielte seinen ersten Drittligatreffer seit seinem Achillessehnenriss im März des vergangenen Jahres.
Die bittere Last-Minute-Niederlage bei Hansa Rostock hat allen Veilchen wehgetan. Marcel Bär konnte sich nur wenig über seinen Treffer freuen. Positiv blickt er auf das kommende Wochenende.
Paul Steinbach
16.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue beim FC Hansa Rostock: Darauf kommt es im Ostderby an
Jens Härtel (l.) trifft mit seinem FCE auf Daniel Brinkmann (r.) und dessen FC Hansa Rostock.
Zum Rückrundenauftakt in der 3. Fußball-Liga stehen sich der FC Hansa Rostock und der FC Erzgebirge Aue gegenüber. Ein Ostkracher mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Paul Steinbach
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
