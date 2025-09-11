FC Erzgebirge Aue: Wie groß ist der Druck vor der englischen Woche, Herr Härtel?

Die Veilchen sind am Samstag vor heimischem Publikum gegen Viktoria Köln gefordert. Es ist der Auftakt einer anspruchsvollen Woche mit zwei schwierigen Auswärtsspielen.

Vier Spiele, vier Punkte – der FC Erzgebirge Aue ist bescheiden in die Drittligasaison 2025/26 gestartet, das stellt keine Katastrophe dar, aber auch keinen Raketenstart. Insofern ist die erste englische Woche dieser noch jungen Spielzeit eine richtungsweisende für die Erzgebirger. Die Aufgaben jedoch haben es in sich: Binnen weniger Tage sind...