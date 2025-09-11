Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jens Härtel will mit einem Sieg in die englische Woche starten. Bild: Imago/Eibner-Pressefoto
Jens Härtel will mit einem Sieg in die englische Woche starten. Bild: Imago/Eibner-Pressefoto
FC Erzgebirge Aue: Wie groß ist der Druck vor der englischen Woche, Herr Härtel?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Die Veilchen sind am Samstag vor heimischem Publikum gegen Viktoria Köln gefordert. Es ist der Auftakt einer anspruchsvollen Woche mit zwei schwierigen Auswärtsspielen.

Vier Spiele, vier Punkte – der FC Erzgebirge Aue ist bescheiden in die Drittligasaison 2025/26 gestartet, das stellt keine Katastrophe dar, aber auch keinen Raketenstart. Insofern ist die erste englische Woche dieser noch jungen Spielzeit eine richtungsweisende für die Erzgebirger. Die Aufgaben jedoch haben es in sich: Binnen weniger Tage sind...
