Härtels Saisonfazit zum FC Erzgebirge Aue: „Hatten zu viele Baustellen, um zufrieden sein zu können“

Aue. Seit Januar ist Jens Härtel als Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue im Amt. Sein Start im Lößnitztal verlief alles andere als geplant. In der Rückrunde hatten die Veilchen mit unzähligen Verletzungen zu kämpfen und rutschten deshalb in den Abstiegskampf. Letzten Endes ging alles gut. Vor dem Finale im Sachsenpokal gegen Lok Leipzig am kommenden Samstag hat die „Freie Presse“ mit Jens Härtel über die zurückliegende Drittligasaison, die Kaderplanung und Ronny Thielemann gesprochen.

Freie Presse: Herr Härtel, in den letzten Wochen und Monaten hatten Sie stets mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Es scheint nicht besser zu werden. Sind Sie deshalb froh, dass sich die Saison nun dem Ende zuneigt?