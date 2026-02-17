Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“

Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.

Seit vier Wochen spielt Vincent Ocansey für den FC Erzgebirge Aue. In dieser kurzen Zeit hat der einzige Winterneuzugang des Fußball-Drittligisten schon einiges miterlebt: eine schlimme Auswärtspleite gegen Havelse, einen Trainerwechsel und zwei Unentschieden, die im Abstiegskampf überhaupt nicht weiterhelfen.