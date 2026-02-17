FC Erzgebirge Aue
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Seit vier Wochen spielt Vincent Ocansey für den FC Erzgebirge Aue. In dieser kurzen Zeit hat der einzige Winterneuzugang des Fußball-Drittligisten schon einiges miterlebt: eine schlimme Auswärtspleite gegen Havelse, einen Trainerwechsel und zwei Unentschieden, die im Abstiegskampf überhaupt nicht weiterhelfen.
