MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski (r.), hier im Gespräch mit Co-Trainer Lars Fuchs, leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit in Aue.
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski (r.), hier im Gespräch mit Co-Trainer Lars Fuchs, leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit in Aue. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski (r.), hier im Gespräch mit Co-Trainer Lars Fuchs, leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit in Aue.
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski (r.), hier im Gespräch mit Co-Trainer Lars Fuchs, leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit in Aue. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Krisenbewältigung bei Erzgebirge Aue: Dabrowski setzt auf Teamgeist und Gespräche
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Christoph Dabrowski leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit bei dem Fußball-Drittligisten. Wie der neue Cheftrainer dabei aufgetreten ist und welche Baustellen sich bestätigt haben.

Der FC Erzgebirge Aue befindet sich in einer bedrohlichen Situation. Der Traditionsverein steckt im Tabellenkeller der 3. Liga fest und ist damit akut abstiegsgefährdet. Der Trainerwechsel soll nun neue Impulse freisetzen, die Trendwende einleiten und den Klassenerhalt bringen. Der Mann, der die Lila-Weißen vor dem Absturz aus dem Profifußball...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
03.02.2026
4 min.
Dabrowski ist neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue: „Es gibt nur einen Weg“
Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist einen Nachfolger präsentiert. Christoph Dabrowski soll den FC Erzgebirge vor dem Abstieg bewahren.
Paul Steinbach
02.02.2026
4 min.
Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer: Am Dienstag soll er vorgestellt werden
Wer wird künftig als Trainer auf dieser Bank im Erzgebirgsstadion sitzen?
Nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist offenbar einen Nachfolger gefunden. Die Spur führt zu einem ehemaligen Hannover-Coach. Es ist die letzte Chance.
Paul Steinbach
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel