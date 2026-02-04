Krisenbewältigung bei Erzgebirge Aue: Dabrowski setzt auf Teamgeist und Gespräche

Christoph Dabrowski leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit bei dem Fußball-Drittligisten. Wie der neue Cheftrainer dabei aufgetreten ist und welche Baustellen sich bestätigt haben.

Der FC Erzgebirge Aue befindet sich in einer bedrohlichen Situation. Der Traditionsverein steckt im Tabellenkeller der 3. Liga fest und ist damit akut abstiegsgefährdet. Der Trainerwechsel soll nun neue Impulse freisetzen, die Trendwende einleiten und den Klassenerhalt bringen. Der Mann, der die Lila-Weißen vor dem Absturz aus dem Profifußball... Der FC Erzgebirge Aue befindet sich in einer bedrohlichen Situation. Der Traditionsverein steckt im Tabellenkeller der 3. Liga fest und ist damit akut abstiegsgefährdet. Der Trainerwechsel soll nun neue Impulse freisetzen, die Trendwende einleiten und den Klassenerhalt bringen. Der Mann, der die Lila-Weißen vor dem Absturz aus dem Profifußball...