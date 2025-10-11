Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ricky Bornschein (re.) war am Samstag doppelt für den FCE erfolgreich.
Ricky Bornschein (re.) war am Samstag doppelt für den FCE erfolgreich. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Ohne Mühe ins Achtelfinale: Erzgebirge Aue mit souveränem Pokalauftritt in Panitzsch/Borsdorf
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Cheftrainer Jens Härtel hat in der dritten Sachsenpokalrunde eine B-Elf auf den Platz geschickt. Die zeigte – bis auf eine Ausnahme – einen seriösen Auftritt. Schon zur Pause war das Spiel entschieden.

Panitzsch-Borsdorf/Aue.

Der FC Erzgebirge Aue steht nach einem seriösen Auftritt am Leipziger Stadtrand im Achtelfinale des Sachsenpokals. Beim Landesklassenvertreter SV Panitzsch/Borsdorf setzte sich der FCE am Samstagnachmittag mit einem ungefährdeten 7:1 (3:0)-Sieg souverän durch. Am Montag wird im Funkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) der Achtelfinalgegner ausgelost.

B-Elf lässt von Beginn an nichts anbrennen

Cheftrainer Jens Härtel schickte in Panitzsch/Borsdorf eine B-Elf auf den Rasen. Aus der Startelf des zurückliegenden Drittligaspiels gegen Rot-Weiss Essen (2:2) waren mit Eric Uhlmann und Tristan Zobel nur zwei Akteure verblieben. Beide bildeten an diesem Samstagnachmittag das Innenverteidiger-Duo. Ansonsten erhielten mit Ersatztorhüter Louis Lord, den Außenverteidigern Finn Hetzsch und Paul Seidel, Mittelfeldmann Luan Simnica und den Offensivakteuren Erik Weinhauer, Jannic Ehlers, Julian Günther-Schmidt, Boris Tashchy und Ricky Bornschein Spieler eine Chance, die zuletzt nur wenige oder gar keine Einsatzzeiten hatten – oder lange verletzungsbedingt fehlten.

Die Mannschaft trat in Panitzsch/Borsdorf erwartungsgemäß dominant auf, kontrollierte das Geschehen und führte zur Pause bereits souverän mit 3:0. Eigengewächs Paul Seidel, der in den kommenden Wochen aufgrund der Verletzungsmisere seiner Linksverteidigerkollegen auch in der Liga zu Einsätzen kommen wird, eröffnete mit einem Distanzschusstor den Nachmittagskick (10.), ehe die Treffer von Erik Weinhauer (14.) und Ricky Bornschein (45.+1) folgten. Letzterer stand erstmals nach seiner Krebsdiagnose wieder in der Startelf. Vor fünf Wochen hatte er im Test gegen Magdeburg sein Comeback gegeben. Panitzsch/Borsdorf jedenfalls spielte munter mit, konnte Aue aber nicht vor Probleme stellen.

Ersatzkeeper Lord leistet sich Fehler – Ehrentreffer für Panitzsch/Borsdorf

Nach der Pause erhöhten die Veilchen ihren Vorsprung. Weinhauer (59.) und Bornschein (65.) waren ebenso erfolgreich wie der eingewechselte Erik Majetschak (73.). Es war – bis auf die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel – eine äußerst einseitige Partie. Dennoch kamen die Hausherren zum Ehrentreffer – und das, weil Keeper Louis Lord begann, am eigenen Strafraum überheblich den Ball zu jonglieren und schließlich für Gegenspieler Elia Gabriel Pohl servierte: 1:6 (80.). Luan Simnica sorgte anschließend mit einem sehenswerten Treffer für den Endstand (84.).

Statistik
PaBo: Saewe (B. Uhlmann) - Stelzner, Fischer, Pohl, Werner (75. P. Schäfer) - Remler, Hanschmann, Fröhlich (89. Beckert), Weber - Schilling (63. Marzog), Schäfer (63. Mäde)
Aue: Lord - Hetzsch, E. Uhlmann, Zobel, Seidel - Simnica - Weinhauer, Günther-Schmidt, Tashchy, Ehlers - Bornschein (67. Majetschak)
SR.: Bartsch (Zwickau). Zuschauer: 1500. Tore: 0:1 Seidel (10.), 0:2 Weinhauer (14.), 0:3 Bornschein (45.+1), 0:4 Weinhauer (59.), 0:5 Bornschein (65.), 0:6 Majetschak (73.), 1:6 Pohl (80.), 1:7 Simnica (84.)

