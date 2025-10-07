Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jamilu Collins freute sich über sein Debüt im lila-weißen Trikot. Nun muss er einen Rückschlag einstecken.
Jamilu Collins freute sich über sein Debüt im lila-weißen Trikot. Nun muss er einen Rückschlag einstecken. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Jamilu Collins freute sich über sein Debüt im lila-weißen Trikot. Nun muss er einen Rückschlag einstecken.
Jamilu Collins freute sich über sein Debüt im lila-weißen Trikot. Nun muss er einen Rückschlag einstecken. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Pech beim Debüt: Erzgebirge Aue muss wochenlang auf Jamilu Collins verzichten – Er hat dennoch Großes vor
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neuzugang Jamilu Collins hat sich im letzten Spiel gegen Rot-Weiss Essen dieselbe Verletzung zugezogen wie Teamkollege Anthony Barylla. Ungeachtet dessen hat Collins große Ambitionen.

Vom Regen gebadet stand Jamilu Collins klitschnass in der Mixed-Zone des Erzgebirgsstadions und marschierte dennoch fleißig von Interview zu Interview. Dass sich der Neuzugang des FC Erzgebirge Aue bei seinem Debüt gegen Rot-Weiss Essen ernsthafter verletzt haben dürfte, ging aus seinen Antworten jedoch nicht hervor. „Es hat sich großartig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
26.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue nimmt Linksverteidiger Jamilu Collins unter Vertrag
Linksverteidiger Jamilu Collins wechselt zum FC Erzgebirge Aue.
Der 31-Jährige soll die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.
Thomas Kaufmann
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
10:33 Uhr
1 min.
Muskelfaserrisse: Barylla und Collins fallen in Aue aus
Anthony Barylla fällt mit Muskelfaserriss in Aue wie auch Jamilu Collins aus (Archivbild)
Aue muss in den nächsten Wochen auf zwei Abwehrspieler verzichten. Beide Profis erleiden im Essen-Spiel die dieselbe Verletzung.
Mehr Artikel