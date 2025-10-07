Pech beim Debüt: Erzgebirge Aue muss wochenlang auf Jamilu Collins verzichten – Er hat dennoch Großes vor

Neuzugang Jamilu Collins hat sich im letzten Spiel gegen Rot-Weiss Essen dieselbe Verletzung zugezogen wie Teamkollege Anthony Barylla. Ungeachtet dessen hat Collins große Ambitionen.

Vom Regen gebadet stand Jamilu Collins klitschnass in der Mixed-Zone des Erzgebirgsstadions und marschierte dennoch fleißig von Interview zu Interview. Dass sich der Neuzugang des FC Erzgebirge Aue bei seinem Debüt gegen Rot-Weiss Essen ernsthafter verletzt haben dürfte, ging aus seinen Antworten jedoch nicht hervor. „Es hat sich großartig...