Pech beim Debüt: Erzgebirge Aue muss wochenlang auf Jamilu Collins verzichten – Er hat dennoch Großes vor

FC Erzgebirge Aue
Neuzugang Jamilu Collins hat sich im letzten Spiel gegen Rot-Weiss Essen dieselbe Verletzung zugezogen wie Teamkollege Anthony Barylla. Ungeachtet dessen hat Collins große Ambitionen.
Vom Regen gebadet stand Jamilu Collins klitschnass in der Mixed-Zone des Erzgebirgsstadions und marschierte dennoch fleißig von Interview zu Interview. Dass sich der Neuzugang des FC Erzgebirge Aue bei seinem Debüt gegen Rot-Weiss Essen ernsthafter verletzt haben dürfte, ging aus seinen Antworten jedoch nicht hervor. „Es hat sich großartig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.