Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aus und vorbei. Der FC Erzgebirge Aue muss sich im Heimspiel gegen Ryan Malones Ex-Verein FC Ingolstadt mit einem Zähler begnügen - trotz Überzahl.
Aus und vorbei. Der FC Erzgebirge Aue muss sich im Heimspiel gegen Ryan Malones Ex-Verein FC Ingolstadt mit einem Zähler begnügen - trotz Überzahl. Bild: PICTURE POINT/S. Sonntag
Aus und vorbei. Der FC Erzgebirge Aue muss sich im Heimspiel gegen Ryan Malones Ex-Verein FC Ingolstadt mit einem Zähler begnügen - trotz Überzahl.
Aus und vorbei. Der FC Erzgebirge Aue muss sich im Heimspiel gegen Ryan Malones Ex-Verein FC Ingolstadt mit einem Zähler begnügen - trotz Überzahl. Bild: PICTURE POINT/S. Sonntag
FC Erzgebirge Aue
Trotz 60 Minuten Überzahl: Erzgebirge Aue verschlampt Heimsieg gegen Ingolstadt
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elf Veilchen verpassen gegen zehn Ingolstädter einen Heimsieg. In der Nachspielzeit lässt sich die Härtel-Elf einen Dreier aus der Hand nehmen. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.

Aue.

Unmissverständlich war der Auftrag für den FC Erzgebirge Aue formuliert, den die Führungsriege des Fußball-Drittligisten unter der Woche ausgegeben hatte: „Gegen Ingolstadt am Sonntag zählen nur Punkte, es geht aktuell einzig und allein um Ergebnisse in einer schwierigen Phase.“ Den Auftrag hatten die Spieler verstanden und versucht, umzusetzen. In Überzahl aber verpassten die Veilchen einen Dreier, kassierten in der Nachspielzeit den Ausgleich und trennten sich so mit 2:2 vom FC Ingolstadt.

Die Zahl 46: Unmittelbar vor dem Anpfiff setzten die Erzgebirger ein Zeichen. Die Härtel-Elf inklusive des verletzungsbedingt im Kader fehlenden Martin Männel rollte ein großes Banner aus und drehte damit eine Runde im Mittelkreis. „Eine Familie – ein Verein. Wir sind Wismut Aue“ und eine große 46 war darauf zu lesen. Die Ziffer steht für das Gründungsjahr des Vereins und steht sinnbildlich für den Zusammenhalt im Verein. Die Aktion der Veilchen hatte offenbar gleich zwei Bedeutungen: Auf der einen Seite der Zusammenhalt in schweren Zeiten, auf der anderen Solidarität mit den eigenen Fans. Vor zwei Wochen waren die Ultras des Clubs überfallen worden und dabei wichtige Zaunfahnen und Banner verloren gegangen. Seither ist der Support eingestellt und die Zukunft der betroffenen Gruppen ungewiss.

Die Worte des Präsidenten: Vor der Partie war Vereinspräsident Thomas Schlesinger im Interview bei „Magenta-Sport“ zu Gast. Der Vorstandsvorsitzende sprach von einer „verfahrenen Situation“ und erklärte die Entscheidung unter der Woche, an Cheftrainer Härtel festzuhalten. „Wenn man das Jahr zurückverfolgt, ist die Situation eben nicht ausschließlich auf den Trainer zurückzuführen. Es sind viele Dinge passiert“, schilderte Schlesinger, der überzeugt davon sei, dass wenn alle Mann an Deck und einsatzbereit sind, das Team wettbewerbsfähig ist. Zeigen die Veilchen vor der Winterpause gute Leistungen und holen sie einige Punkte, könne er sich vorstellen, auch weiterhin dem Trainerteam das Vertrauen auszusprechen. „Mir imponiert, dass Jens trotz der ganzen Verletzungsmisere, die uns das gesamte Jahr begleitet, keine Ausreden sucht“, so Thomas Schlesinger.

Schiedsrichter im Fokus: Fußball wurde natürlich auch am Sonntag gespielt und nicht nur darüber im Vorfeld gesprochen. Ein gutes Fußballspiel aber war es zunächst nicht. Beide Teams taten sich in der ersten halben Stunde schwer, kamen kaum zu Torchancen. Der Schiedsrichter Simon Schreiner war es, der etwas Bewegung in die Sache brachte. Erst übersah er bei einem Ingolstädter Freistoß einen Schubser und dann ein Handspiel von FCI-Spieler Magnus Scholz, dann zappelte der Ball durch den Schuss von Frederik Carlsen (31.) im Auer Tor. Die Beschwerden der Veilchen änderten nichts an dem Rückstand. Nur kurz darauf aber war der Schiedsrichter erneut im Fokus, diesmal zugunsten der Elf von Jens Härtel. Nach einem Foul an Ryan Malone schickte er FCI-Angreifer Julian Kügel mit Rot vom Platz (33.). Es war eine sehr harte Entscheidung, die Aue Zuversicht und Hoffnung zurückbrachte.

Wilde zweite Hälfte: Durchgang Nummer zwei hatte gerade eben erst begonnen, da bejubelten die Auer bereits den Ausgleich. Nach einem tollen Angriff traf Marvin Stefaniak in seinem ersten Spiel nach Verletzungspause zum 1:1 (48.) und eröffnete so eine wilde, zweite Hälfte. Aue versuchte, auch noch den Führungstreffer folgen zu lassen. Ingolstadt lauerte auf Konter und kam vereinzelt sogar zu guten Tormöglichkeiten. Diese vereitelte aber stets Ersatzkeeper Louis Lord mit tollen Reflexen. So war es Jonah Fabisch, der Aue per Kopf auf die Siegerstraße brachte (79.). Dabei blieb es aber nicht. Elf Veilchen ließen zehn Ingolstädter zurück ins Spiel kommen. Magnus Scholz spuckte der Härtel-Elf in der Nachspielzeit in die Suppe und brachte den FCE um einen Dreier im Abstiegskampf.

Statistik
Aue: Lord - Barylla (60. Uhlmann), Malone, Zobel, Seiffert (60. Collins/V) - Majetschak, Fabisch - Clausen (80. Weinhauer), Tashchy, Stefaniak (60. Schmid) - Bornschein (V/80. Ehlers)
Ingolstadt: Eisele - Hoppe (84. Sturm), Lorenz, Scholz, Decker (61. Fröde) - Plath - Costly (90.+2 Maljojoki), Carlsen (V), Besuschkow (84. Drakulic), G. Christensen - Kügel
SR.: Schreiner (Reichenberg). Zu.: 5710. Tore: 0:1 Carlsen (31.). Rot: Kügel (33./Foulspiel), 1:1 Stefaniak (48.), 2:1 Fabisch (79.), 2:2 Scholz (90.+1)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:25 Uhr
2 min.
Aue nur 2:2 trotz Überzahl: War es das für Coach Härtel?
Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue, steht mächtig unter Druck. (Archivbild)
Von Aue-Trainer Härtel wurde für das Match gegen Ingolstadt ein Sieg verlangt. Der gelingt nicht, und das mit einem Mann mehr. Was hat das nun für Folgen für den Trainer?
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
05.12.2025
3 min.
Erzgebirge Aue vor wichtigem Heimspiel – Personalsorgen und ein klarer Auftrag
Cheftrainer Jens Härtel muss am Sonntag auf Julian Guttau und Marcel Bär verzichten. Fehlt auch Kapitän Martin Männel?
Weder Ultimatum noch Freibrief beinhaltete das jüngste Statement der Vereinsführung. Wie geht es weiter? Die Antwort darauf liefern die Spieler gegen den FC Ingolstadt auf dem Rasen.
Paul Steinbach
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel