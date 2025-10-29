Vorstand-Rumms beim FC Erzgebirge Aue: Schlesinger wird Präsident – MDR-Mann soll kommen

Beim FC Erzgebirge Aue steht bei der Mitgliederversammlung im November ein großer Umbruch bevor. Gleich drei Vorstandsmitglieder treten den Rückzug an.

Der FC Erzgebirge Aue steckt seit Monaten in einer sportlichen Krise. In der Vorsaison rutschte der Club kontinuierlich im Gesamtklassement der 3. Liga ab und sicherte sich erst am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt. Und auch in der laufenden Spielzeit lautet die bittere Realität: Abstiegskampf. Nach zwölf Begegnungen steckt der Verein mit...