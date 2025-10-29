Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach drei Jahren kommt es im Präsidium des FC Erzgebirge zu einem Umbruch: Kommunikationsvorstand Robert Scholz (li.), Präsident Roland Frötschner (2.v.re.) und Sportvorstand Volker Schmidt (re.) werden sich freiwillig zurückziehen. Vizepräsident Thomas Schlesinger, hier links neben Vorstandsmitglied Jörg Püschmann (Mitte), wird die Nachfolge von Frötschner antreten.
Nach drei Jahren kommt es im Präsidium des FC Erzgebirge zu einem Umbruch: Kommunikationsvorstand Robert Scholz (li.), Präsident Roland Frötschner (2.v.re.) und Sportvorstand Volker Schmidt (re.) werden sich freiwillig zurückziehen. Vizepräsident Thomas Schlesinger, hier links neben Vorstandsmitglied Jörg Püschmann (Mitte), wird die Nachfolge von Frötschner antreten. Bild: S. Sonntag/Picture Point/Archiv
FC Erzgebirge Aue
Vorstand-Rumms beim FC Erzgebirge Aue: Schlesinger wird Präsident – MDR-Mann soll kommen
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim FC Erzgebirge Aue steht bei der Mitgliederversammlung im November ein großer Umbruch bevor. Gleich drei Vorstandsmitglieder treten den Rückzug an.

Der FC Erzgebirge Aue steckt seit Monaten in einer sportlichen Krise. In der Vorsaison rutschte der Club kontinuierlich im Gesamtklassement der 3. Liga ab und sicherte sich erst am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt. Und auch in der laufenden Spielzeit lautet die bittere Realität: Abstiegskampf. Nach zwölf Begegnungen steckt der Verein mit...
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
2 min.
Vor Hoffenheim-Auswärtsspiel: Mannschaftsbus des FC Erzgebirge Aue beschmiert
Eine böse Überraschung für die Veilchen gab es bereits am Sonntagmorgen.
Über Nacht haben Fans des SV Waldhof Mannheim den Veilchen-Bus aufgesucht und beschmiert. Noch vor Anpfiff haben die FCE-Fans das Graffiti „verschönert“.
Paul Steinbach
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Erzgebirge Aue nach Punktgewinn: Deutliche Worte zur Trainerfrage
Cheftrainer Jens Härtel.
Durch die Heimniederlage gegen Mannheim waren wieder Unruhe und Gerüchte entstanden. In Hoffenheim werden Verantwortliche und Führungsspieler der Veilchen deutlich.
Paul Steinbach
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
Mehr Artikel