Daniel Haubner vom FSV Zwickau schwärmt: „Tore schießen vor der eigenen Kurve ist unglaublich“

Der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten brauchte am Samstag drei Anläufe für den Siegtreffer. Am Ende konnten die Schwäne gegen den Greifswalder FC eine Serie stoppen und eine ausbauen.

Sein erstes Heimspieltor für den FSV Zwickau konnte Daniel Haubner am Samstag in der GGZ Arena richtig genießen. Die Einzelaktion des im Sommer vom ZFC Meuselwitz gekommenen Mittelfeldspielers in der 72. Minute brachte beim 1:0 gegen den Greifswalder FC drei wichtige Punkte in der Fußball-Regionalliga ein. Noch dazu hatte er beim Arbeitssieg...