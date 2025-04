FSV Zwickau: „Das war ein unverdienter Sieg“ - die Stimmen zum Babelsberg-Spiel

Das Joker-Tor von Luis Klein zum 2:1 gegen den SV Babelsberg macht das Feierwochenende des FSV Zwickau perfekt. Dabei sollte der Stürmer erst gar nicht im Aufgebot stehen.

5448 Zuschauer in der GGZ-Arena, der zwölfte Heimerfolg in dieser Saison, und das Siegtor eines Jokers, der gar nicht spielen sollte: Beim 2:1-Triumph des FSV Zwickau gegen den SV Babelsberg wurde auch ohne die große sportliche Brisanz einiges geboten, wenn auch mehr zu Beginn und schließlich in der Nachspielzeit. „Schon geil. Es war mein...