FSV Zwickau: Ein Ostfriese in Sachsen auf der Suche nach Spielpraxis

Von den Störchen zu Schwänen: Winterzugang Luca Prasse freut sich auf die neue Herausforderung in der Fußball-Regionalliga und das Zusammenspiel mit einem alten Bekannten.

Mit „Moin, moin" kann Luca Prasse in Sachsen nur bedingt punkten. Das hat der Winterneuzugang des FSV Zwickau schon vernommen. „An ein paar Dinge muss ich mich erst gewöhnen und manchmal nachfragen, was ein Wort bedeutet", sagt der in Emden geborene Ostfriese im Gespräch mit „Freie Presse". Wenige Tage nach seinem Wechsel von...