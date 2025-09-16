Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maximilian Somnitz, Josua von Baer, Torschütze Lukas Eixler und Vorlagengeber Lennert Möbius (von links) bejubeln die 1:0-Führung. Bild: Picture Point
Maximilian Somnitz, Josua von Baer, Torschütze Lukas Eixler und Vorlagengeber Lennert Möbius (von links) bejubeln die 1:0-Führung. Bild: Picture Point
FSV Zwickau
FSV Zwickau feiert glanzlosen Sieg gegen den Aufsteiger aus Magdeburg und klettert auf Tabellenrang sieben
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Regionalligist hat sich am Dienstag mit 1:0 durchgesetzt. Die zweite Halbzeit war dabei eine zähe Angelegenheit. Schon am Freitag wartet die nächste Aufgabe.

Der FSV Zwickau hat am 8. Spieltag der Fußball-Regionalliga seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II gelang der Elf am Dienstagabend vor 3620 Zuschauern ein glanzloser 1:0-Sieg. Das Tor des Tages erzielte Lukas Eixler in der 13. Minute. Zwickau verbesserte sich damit vorerst auf den siebenten...
