FSV Zwickau: Was sich Sportdirektor Robin Lenk von Neuzugang Lennert Möbius erhofft

Der 22-jährige Eilenburger hatte seinen Wechsel zu den Schwänen am Sonntag vor laufender TV-Kamera verkündet. Nun informierte der Verein über die Details und über die Motivation, den Jungen zu holen.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat am Mittwoch die offizielle Bestätigung für die Verpflichtung von Lennert Möbius vom FC Eilenburg nachgeliefert. „Mit Vorfreude nach Zwickau“ lautet die Überschrift der Pressemitteilung. Denn der Name des zweiten Neuzugangs für die neue Saison hatte in den vergangenen Tagen anders als beim FSV...