Nach Zwischenfall: FSV Zwickau siegt beim Spitzenreiter

Die Schwäne schwimmen weiter auf der Erfolgswelle und fügen Lok Leipzig eine bittere 0:2-Niederlage zu. Eine unschöne Szene gab es dennoch.

Überraschung gelungen: Mit 2:0 hat der FSV Zwickau am Freitagabend bei Lok Leipzig gewonnen und damit die Acht-Spiele-Siegesserie des Spitzenreiters in heimischen Gefilden beendet. Vor der Partie gaben sich beide Trainer noch Mühe, dem Gegner die Favoritenrolle zuzuschieben. „Lok hat für die Regionalliga ein perfektes Umschaltspiel, eine...