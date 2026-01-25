MENÜ
André Beuchold, Kaufmännischer Geschäftsführer des FSV, berichtete auf der Mitgliederversammlung von einer Schuldenreduzierung.
André Beuchold, Kaufmännischer Geschäftsführer des FSV, berichtete auf der Mitgliederversammlung von einer Schuldenreduzierung. Bild: Imago

FSV Zwickau
Schulden weiter reduziert: So lief die Mitgliederversammlung des FSV Zwickau
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Der Fußball-Regionalligist hat sich wirtschaftlich stabilisiert. Was bedeutet das für die nächste Saison, in der es einen Direktaufsteiger gibt?

Vorstand und Aufsichtsrat entlastet, den Schuldenberg weiter reduziert: So lautet die Hauptbotschaft der ordentlichen Mitgliederversammlung des FSV Zwickau am Sonntag. Wie der Verein anschließend per Pressemitteilung bekanntgab, beziffert sich der Schuldenstand nunmehr auf 930.000 Euro. Im August 2025 sind es nach Vereinsangaben noch 975.000 Euro...
