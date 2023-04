Geschichte des FSV: Die sechs bittersten Momente im Zwickauer Fußball

Das war die höchste Niederlage, die Sachsenring Zwickau jemals einstecken musste. Am 17. März 1979 verlor Zwickau in der zweiten Halbserie beim BFC Dynamo zweistellig. Das Foto stammt allerdings vom Hinspiel in Zwickau, das die Westsachsen jedoch ebenfalls verloren (0:1). Damit hatten die Zwickauer in dieser Saison gegen die Berliner ein...