  • Ironman kommt nach Leipzig: Sächsischer Triathlonszene steht absoluter Wettkampfhöhepunkt bevor

Der Leipziger Triathlon rund um den Kulwitzer See ist ein etablierter Wettkampf in Sachsen. Nicht auf dem Programm steht dabei aber eine Mitteldistanz, wie sie 2026 zum ersten Mal im Rahmen der Ironman-Serie in der Messestadt geplant ist.
Der Leipziger Triathlon rund um den Kulwitzer See ist ein etablierter Wettkampf in Sachsen. Nicht auf dem Programm steht dabei aber eine Mitteldistanz, wie sie 2026 zum ersten Mal im Rahmen der Ironman-Serie in der Messestadt geplant ist.
Der Leipziger Triathlon rund um den Kulwitzer See ist ein etablierter Wettkampf in Sachsen. Nicht auf dem Programm steht dabei aber eine Mitteldistanz, wie sie 2026 zum ersten Mal im Rahmen der Ironman-Serie in der Messestadt geplant ist.
Der Leipziger Triathlon rund um den Kulwitzer See ist ein etablierter Wettkampf in Sachsen. Nicht auf dem Programm steht dabei aber eine Mitteldistanz, wie sie 2026 zum ersten Mal im Rahmen der Ironman-Serie in der Messestadt geplant ist.
Sport-Mix
Ironman kommt nach Leipzig: Sächsischer Triathlonszene steht absoluter Wettkampfhöhepunkt bevor
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ankündigung der weltweit bekannten Wettkampfserie, 2026 erstmals ein Rennen in der Messestadt auszurichten, war diese Woche eine echte Überraschung. Wie die Reaktionen darauf ausfallen.

Die ganz große Überraschung war es für Mirjam Markert nicht mehr, dafür ist die Leipziger Triathlonszene zu klein und zu gut vernetzt. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatte die 35-Jährige, die erst Mitte Oktober beim legendären Ironman auf Hawaii mit Platz 30 in ihrer Altersklasse und Rang 202 unter den fast 1700 Starterinnen auf...
