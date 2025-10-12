Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ironman auf Hawaii: So lief es beim Drama-Rennen für eine dreifach Mutter aus Sachsen

Mirjam Markert erfüllte sich in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit mit dem Start bei der Ironman-WM auf Hawaii einen Traum.
Mirjam Markert erfüllte sich in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit mit dem Start bei der Ironman-WM auf Hawaii einen Traum. Bild: Tobias Markert
Mirjam Markert erfüllte sich in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit mit dem Start bei der Ironman-WM auf Hawaii einen Traum.
Mirjam Markert erfüllte sich in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit mit dem Start bei der Ironman-WM auf Hawaii einen Traum. Bild: Tobias Markert
Sport-Mix
Ironman auf Hawaii: So lief es beim Drama-Rennen für eine dreifach Mutter aus Sachsen
Redakteur
Von Anika Zimny
Der legendärste aller Langdistanz-Triathlons wurde in der Nacht zu Sonntag bei den Profis zum Rennen für die Geschichtsbücher. Davon bekam die Leipziger Mirjam Markert aber gar nichts mit.

Eigentlich sollte es hier kurz und knackig um den Auftritt von Mirjam Markert bei der Ironman-WM auf Hawaii gehen. Mit dem Start beim legendärsten Langdistanz-Triathlon der Welt am Wochenende erfüllte sich die Leipzigerin nicht einfach nur einen Traum wie so viele der mehr als 1600 Sportlerinnen. Für die dreifache Mutter ging es auch darum zu...
