Trotz „unfassbar wenig Training“: Dreifache Mutter aus Sachsen träumt beim legendären Ironman auf Hawaii von den Top 30

Mirjam Markert absolvierte vor zwei Jahren ihren ersten Langdistanz-Triathlon, weil sie den Startplatz gewann. Warum das Los damals genau die Richtige traf und ihr Schwiegervater ihr jetzt half, ein Versprechen zu brechen.

Am Ende war es weniger die Zeit – die sich mit nur knapp mehr als fünf Stunden mehr als sehen lassen kann für eine Mitteldistanz – als vielmehr die reine Tatsache, es bis zum Ende durchgezogen zu haben. Das wurde für Mirjam Markert Mitte September zum größten Erfolg beim Zwickau Triathlon. Bei immer wieder kräftigem Regen, Temperaturen... Am Ende war es weniger die Zeit – die sich mit nur knapp mehr als fünf Stunden mehr als sehen lassen kann für eine Mitteldistanz – als vielmehr die reine Tatsache, es bis zum Ende durchgezogen zu haben. Das wurde für Mirjam Markert Mitte September zum größten Erfolg beim Zwickau Triathlon. Bei immer wieder kräftigem Regen, Temperaturen...