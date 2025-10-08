Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trotz „unfassbar wenig Training“: Dreifache Mutter aus Sachsen träumt beim legendären Ironman auf Hawaii von den Top 30

Bei ihren sportlichen Ambitionen kann sich Mirjam Markert voll auf die Unterstützung von Ehemann Tobias verlassen. Den gemeinsamen Alltag mit ihren drei Kindern sieht die Triathletin als gutes Grundlagentraining.
Bei ihren sportlichen Ambitionen kann sich Mirjam Markert voll auf die Unterstützung von Ehemann Tobias verlassen. Den gemeinsamen Alltag mit ihren drei Kindern sieht die Triathletin als gutes Grundlagentraining. Bild: Mirjam Markert/Privat
Bei ihren sportlichen Ambitionen kann sich Mirjam Markert voll auf die Unterstützung von Ehemann Tobias verlassen. Den gemeinsamen Alltag mit ihren drei Kindern sieht die Triathletin als gutes Grundlagentraining.
Bei ihren sportlichen Ambitionen kann sich Mirjam Markert voll auf die Unterstützung von Ehemann Tobias verlassen. Den gemeinsamen Alltag mit ihren drei Kindern sieht die Triathletin als gutes Grundlagentraining. Bild: Mirjam Markert/Privat
Sport-Mix
Trotz „unfassbar wenig Training“: Dreifache Mutter aus Sachsen träumt beim legendären Ironman auf Hawaii von den Top 30
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mirjam Markert absolvierte vor zwei Jahren ihren ersten Langdistanz-Triathlon, weil sie den Startplatz gewann. Warum das Los damals genau die Richtige traf und ihr Schwiegervater ihr jetzt half, ein Versprechen zu brechen.

Am Ende war es weniger die Zeit – die sich mit nur knapp mehr als fünf Stunden mehr als sehen lassen kann für eine Mitteldistanz – als vielmehr die reine Tatsache, es bis zum Ende durchgezogen zu haben. Das wurde für Mirjam Markert Mitte September zum größten Erfolg beim Zwickau Triathlon. Bei immer wieder kräftigem Regen, Temperaturen...
