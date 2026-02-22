4:4, 10:4, 5:2 – Chemnitzer Fußballer zum Rückrundenstart torhungrig wie Eishockeyteams

Chemnitz
Die Landesliga- und Landesklassemannschaften aus der Stadt verbuchten 20 Treffer. Kein Team verlor seine Begegnung. Der VfB Fortuna riss in der Nachspielzeit einen verrückten Punkt aus dem Feuer.
Der Rückrundenstart in der Fußball-Landesliga verlief für den VfB Fortuna ziemlich verrückt. Am Ende stand es in Thalheim 4:4 (1:1). Die Gäste aus Chemnitz führten zweimal durch Kenny Leandro Starke (10./48.), ehe es nach Ablauf der 90 Minuten 4:2 für die Erzgebirger stand. Der VfB glaubte an sich und kam in der Nachspielzeit mit Toren von...
