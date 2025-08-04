400 Kilometer im Sattel entlang des Purple Path: So lief die Radrundfahrt „Cycle the Unseen“

Chemnitz
111 Teilnehmer sind bei dem Kulturhauptstadtprojekt an den Start gegangen. Die Organisatorin zieht ein positives Fazit.
Justine Markstein hatte vor einigen Wochen eine verrückte Idee: Die 30-jährige Chemnitzerin wollte den sogenannten Purple Path mit dem Fahrrad erkunden. Dabei handelt es sich um einen Kunst- und Skulpturenweg, der insgesamt 39 Städte und Gemeinden verbindet. Als sich Justine Markstein näher mit dem „Freilichtmuseum“ zu Europas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.