American Football: Chemnitz Crusaders kehren nach 16 Jahren in die 3. Liga zurück

Der ungeschlagene Meister der Mitteldeutschen Oberliga muss keine Relegationsspiele bestreiten, weil der Gegner zurückgezogen hat. Der Aufstieg ist das perfekte Ergebnis eines Drei-Jahres-Planes.

Mit einer makellosen Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen in der Mitteldeutschen Oberliga (4. Liga) haben die American-Football-Spieler der Chemnitz Crusaders in diesem Sommer Vereinsgeschichte geschrieben. Und es sollte noch weitergehen: In den Relegationsspielen gegen den Spitzenreiter der Ost-Staffel wollten die Chemnitzer zudem ab dem...