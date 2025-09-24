Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Chemnitz Crusaders können die Sektkorken knallen lassen. Als ungeschlagener Meister der Mitteldeutschen Oberliga steigen sie in die Regionalliga auf.
Die Chemnitz Crusaders können die Sektkorken knallen lassen. Als ungeschlagener Meister der Mitteldeutschen Oberliga steigen sie in die Regionalliga auf. Bild: Steffen Thiele
Chemnitz
American Football: Chemnitz Crusaders kehren nach 16 Jahren in die 3. Liga zurück
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der ungeschlagene Meister der Mitteldeutschen Oberliga muss keine Relegationsspiele bestreiten, weil der Gegner zurückgezogen hat. Der Aufstieg ist das perfekte Ergebnis eines Drei-Jahres-Planes.

Mit einer makellosen Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen in der Mitteldeutschen Oberliga (4. Liga) haben die American-Football-Spieler der Chemnitz Crusaders in diesem Sommer Vereinsgeschichte geschrieben. Und es sollte noch weitergehen: In den Relegationsspielen gegen den Spitzenreiter der Ost-Staffel wollten die Chemnitzer zudem ab dem...
