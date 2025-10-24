Bittere Tränen bei Karina Schönmaier: Chemnitzer Turnerin verpasst nach Fehler eine Medaille bei der Weltmeisterschaft

Chemnitz
Ein Podestplatz war am Freitag im Sprungfinale für die Sportlern vom TuS Altendorf zum Greifen nah – doch sie griff daneben. Ihr hohes Risiko zahlte sich nicht aus.
Sie hätte die Hand anlegen müssen – in diesem entscheidenden Moment, als es um die Medaillen ging. Eine silberne Plakette wäre es dann wohl gewesen, die Karina Schönmaier sich bei den Weltmeisterschaften in Jakarta geangelt hätte. Vielleicht sogar Gold. Doch weil sie nicht zupackte bei ihrem schweren Sprung, mit der zweiten Hand den Stütz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.